Seagate обещает взять рубеж 40 ТБ на два года раньше, чем это сделает WD

Вслед за компанией Western Digital, сообщившей, что технология MAMR позволит выпускать HDD объемом до 40 ТБ, о своих разработках, направленных на повышение плотности магнитной записи, напомнила компания Seagate.

Этот производитель продвигает альтернативную технологию HAMR (heat-assisted magnetic recording). В ней для повышения плотности используется локальный подогрев носителя, тогда как в MAMR (microwave-assisted magnetic recording) — микроволновое поле, создаваемое специальным генератором.

По словам Seagate, успехи в разработке HAMR позволят уже к концу будущего года создать HDD объемом более 20 ТБ. Если планы Seagate сбудутся, это будет означать, что компания обошла конкурента, поскольку WD рассчитывает выпустить первые накопители MAMR только в 2019 году.

Первые серийные HDD Seagate, в которых используется технология HAMR, будут иметь объем 20 ТБ. Рубеж 40 ТБ производитель рассчитывает покорить в 2023 году. Напомним, WD планирует выпустить HDD объемом 40 ТБ в 2025 году.