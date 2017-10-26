Смартфон Oppo F5 оснащен фронтальной камерой разрешением 20 Мп

Как и ожидалось, сегодня был представлен смартфон Oppo F5. Это первый смартфон Oppo с экраном с соотношением сторон 18:9.

Размер жидкокристаллического экрана — 6 дюймов по диагонали, разрешение — 2160 х 1080 пикселей,

Основой смартфона служит однокристальная система MT6763T с восьмиядерным процессором и GPU ARM Mali G71 MP2. Работает устройство под управлением ColorOS 3.2 на базе Android 7.1. Производитель предлагает три цветовых варианта аппарата, которые показаны на иллюстрации.

Золотистый и красный получили по 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Красный смартфон имеет 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Во всех случаях возможна установка карты памяти microSD объемом до 256 ГБ.

В оснащение смартфона входит основная камера разрешением 16 Мп и фронтальная камера разрешением 20 Мп. Устройство поддерживает LTE, две карточки nano-SIM (не занимая слот для карты памяти), GPS, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n. Емкость аккумулятора равна 3200 мА∙ч.

При габаритах 156,5 х 76 х 7,5 мм устройство весит 152 г, а стоит оно около 260 евро.