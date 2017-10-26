Honda Gold Wing — первый мотоцикл с поддержкой Apple CarPlay

Компания Honda готовится выпустить первый мотоцикл, оснащенный поддержкой системы Apple CarPlay. Для этого в мотоцикл Honda Gold Wing добавили семидюймовый ЖК-дисплей, на котором может отображаться вся необходимая информация.

Чтобы пользоваться системой CarPlay в Honda Gold Wing, необходимо использовать беспроводную гарнитуру Bluetooth, при этом смартфон можно подключить к мультимедийной системе через разъем USB.

Управлять системой Apple CarPlay можно при помощи контроллеров, расположенных на бензобаке или на левой ручке руля. Сложно сказать, насколько безопасно это делать в движении.

В данный момент Apple CarPlay поддерживают более 200 транспортных средств самых разных производителей.