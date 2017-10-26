AMD возродит бренд Athlon в виде APU поколения Raven Ridge

Некогда процессоры Athlon были старшим семейством AMD. Те времена давно прошли и сейчас решения с данным брендом являются самыми младшими настольными CPU.

Самыми свежими на данный момент являются модели Athlon 940, 950 и 970, имеющие исполнение AM4, но в их основе лежит уже устаревшая архитектура. Однако AMD не собирается отказываться от легендарного бренда, который когда-то принёс ей успех на рынке.

Если верить данным Serial ATA International Organization, процессоры Athlon будут возрождены в виде APU поколения Raven Ridge. То есть они должны получить процессорные ядра Zen и GPU Vega. Правда, касательно активности последнего компонента пока есть сомнения, ведь сейчас Athlon тем и отличаются, что не имеют встроенного графического ядра. Возможно, новые представители семейства будут являть собой копии младших Ryzen 3, но с отключенным GPU.

Ожидать анонса новых процессоров Athlon, вероятно, стоит лишь в следующем году.