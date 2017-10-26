В третьем квартале 2017 успех LG Electronics обеспечили телевизоры и бытовая техника

Компания LG Electronics сегодня отчиталась о результатах своей деятельности в третьем квартале текущего календарного года, который завершился 30 сентября 2017. Подразделение бытовой техники показало хороший прирост, но компания продолжает терять деньги на смартфонах.

Продажи компании за квартал составили 13,44 млрд долларов, что на 15% больше, чем было в третьем квартале прошлого года. Операционный доход вырос почти вдвое (на 82,2%) и составил 455,7 млн долларов. Чистая прибыль составила 298 млн долларов, тогда как за аналогичный период годом ранее компания понесла убытки в размере 72 млн долларов.

Подразделение LG Home Appliance & Air Solution улучшило продажи на 16%, а прибыль выросла на 26%. Продажи подразделения LG Home Entertainment выросли на 12%, а маржа прибыли составила рекордные 9,9% благодаря высокому спросу на телевизоры.

Что касается подразделения LG Mobile Communications, то продажи выросли на 8%, но убытки подразделения составили 331,4 млн долларов, хотя это и на 13% лучше, чем было в третьем квартале 2016. Поставки смартфонов выросли на 44% и 9% в Корее и США соответственно и составили 13,7 млн единиц.

Продажи подразделения LG Vehicle Components увеличились на 29%, а убытки составили 25 млн долларов.