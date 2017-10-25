Новый видеоролик с участием iPhone X демонстрирует работу Apple Pay, Animoji и камеры

В YouTube появился новый видеоролик, который опубликовала Брук Амелия Петерсон (Brooke Amelia Peterson), дочь сотрудника Apple, побывавшая у своего отца на работе и опробовавшая новый смартфон iPhone X.

В ролике демонстрируется, как iPhone X используется в кафе для оплаты заказа при помощи системы Apple Pay, также мы видим, как запущенное приложение можно свернуть смахиванием по экрану.

Основная камера отображает размытие фона в реальном времени, также в ролике снова засветились анимированные смайлы Animoji, из-за которых Apple придется предстать перед судом.

iPhone X поступит в продажу 3 ноября ограниченным тиражом.