Daimler представила прототип электрического грузовика Mitsubishi E-Fuso Vision One

Mitsubishi E-Fuso Vision One — лишь прототип. Но автогигант заявил, что может начать продажи серийного электрического грузовика уже в ближайшие четыре года. У серийной модели, вполне возможно, будет и иной дизайн, и улучшенные характеристики.

Что же касается автомобиля, для концепта заявлена грузоподъёмность до 11 тонн и дальность хода до 350 км, что означает, что такие грузовики могут использоваться для городских перевозок и междугородних, при условии, что расстояние между городами относительно невелико.

Для начала отметим, что концерну Daimler принадлежит 85% акций японской компании Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, которая занимается выпуском именно грузовых машин (и автобусов) под брендом Mitsubishi.

Пока Tesla только готовится анонсировать прототип своего электрического грузовика, концерн Daimler представил прототип грузового автомобиля Mitsubishi E-Fuso Vision One, использующего электротягу.

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