Apple отгрузит до конца года 20 млн iPhone X, вдвое меньше, чем планировалось

Издание Nikkei Asian Review утверждает, что поставки iPhone X в этом году составят около 20 млн смартфонов, тогда как изначально Apple планировала отгрузить в магазины вдвое больше устройств.

Столь резкая корректировка планов объясняется продолжающимися проблемами на производстве iPhone X, которые вызваны высоким процентом брака при выпуске инновационной фронтальной 3D-камеры, а также гибко-жестких печатных плат.

Производители существенно снизили процент брака за последние месяцы, но в данный момент скорость производства iPhone X составляет около 10 млн смартфонов в месяц.

Сообщается, что Apple уже начала переговоры с другими производителями комплектующих, но темпы производства должны вырасти не раньше следующего года.

Apple уже заявила, что 3 ноября смартфоны iPhone X точно будут в наличии в магазинах, однако желающим приобрести их рекомендуют занять места в самом начале очереди.

iPhone X поступит в продажу 3 ноября в нескольких десятках стран мира, включая Россию.