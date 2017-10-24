Смартфон OnePlus 5T на официальных изображениях напоминает Samsung Galaxy S8

Источник опубликовал официальные изображения смартфона OnePlus 5T, выложенные на страничке компании, которая пока что не доступна для публичного доступа.

На этих изображениях мы видим смартфон, очень похожий на Samsung Galaxy S8. На странице присутствует слоган Larger Screen. Same Footprint, который подразумевает, что смартфон получил дисплей большей диагонали при сохранении тех же габаритов корпуса, что и у OnePlus 5.

OnePlus остается одним из немногих китайских производителей, которые еще не выпустили смартфоны в подобном дизайнерском ключе. Если забыть о дисплее, то OnePlus 5T должен получить примерно такие же характеристики, как и OnePlus 5.

Анонс OnePlus 5T ожидается 5 ноября.