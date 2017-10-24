За следующие 10 лет SoftBank может инвестировать 880 млрд долларов в компании рынка IT

Впервые о том, что японский гигант SoftBank намерен создать инвестиционный фонд в размере 100 млрд долларов, мы написали год назад. С тех пор мы не раз упоминали о тех или иных вложениях зарождающегося фонда.

И вот стало известно, что 100 млрд долларов — это лишь начало. Генеральный директор SoftBank отметил, что 88 млрд долларов (видимо, именно таков сейчас капитал фонда) попросту недостаточно для реализации задумки компании. Поэтому такие же фонды будут создаваться каждые два-три года.

Компания говорит о том, что создаёт механизм, который позволит увеличить суммарный объём инвестиционных фондов до 880 млрд долларов! Проще говоря, если у SoftBank получится, компания в течение последующих 10 лет суммарно сможет аккумулировать около 880 млрд долларов на счетах таких фондов. Напомним, существующий на данный момент фонд нацелен на инвестиции в рынок IT, но за 10 лет интересы SoftBank и её партнёров могут и расшириться.

Глава SoftBank считает, что за эти 10 лет фонды вложат средства в 1000 компаний.