TSMC отмечает 30-летие

Тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) занимается изучением и производством полупроводниковых изделий. Она была основана в 1987 году правительством Китайской республики и частными инвесторами.

На этой неделе TSMC отмечает 30-летие, о чем мы вскользь упоминали в нашей новостной ленте. В связи с этим компания сегодня проведет встречу с партнерами, коллегами, инвесторами и поставщиками, озаглавленную Semiconductors: the Next 10 Years. На нее приглашены руководители Nvidia, Qualcomm, ADI, ARM, Broadcom, AMSL, Apple и других компаний.

Клиентами TSMC являются такие компании, как Apple, AMD, NVIDIA, Qualcomm, ARM, Altera, Xilinx, Broadcom, Conexant, Marvell, Intel и проч.

В марте этого года TSMC впервые опередила Intel по рыночной капитализации, которая составила 168,4 млрд долларов. Чистый доход TSMC в третьем квартале 2017 года составил почти 3 млрд долларов.