Смартфон Huawei Mate 10 Pro в рейтинге DxOMark обошёл Samsung Galaxy Note 8 и Apple iPhone 8 Plus

Как известно, флагманские смартфоны Huawei уже не первый год получают довольно качественные камеры. Mate 10 и Mate 10 Pro оснащены сдвоенными камерами, в основе которых 12-мегапиксельный датчик RGB и монохромный разрешением 20 Мп.

Именно старшая модель попала к специалистам DxOMark, однако итоги тестирования справедливы и для младшей.

Итак, забегая вперёд, отметим, что новинка Huawei заработала 97 баллов! Это всего на один балл меньше, чем у Google Pixel 2 и на три балла больше, чем у iPhone 8 Plus и Galaxy Note 8.

Если говорить только о качестве фото, то тут Mate 10 Pro и вовсе лидер вместе с флагманом Samsung, так как набрал 100 баллов. Это пока рекордный результат, хотя и не максимальный.

За съёмку видео новинка получила 91 балл, что тоже больше, чем у аппаратов Samsung и Apple. В сумме же мы имеем ещё один камерофон топового уровня, который может предложить максимальное на сегодняшний день качество фото и видео для данного сегмента.

При таком результате описывать какие-то плюсы и минусы вряд ли целесообразно.