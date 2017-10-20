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Гарнитура смешанной реальности Samsung HMD Odyssey не выйдет на рынок Европы

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Теги: Samsung

Источник: The Verge

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В начале этого месяца компания Samsung анонсировала гарнитуру смешанной реальности Samsung HMD Odyssey, заявив, что устройство будет выпущено в этом году в США, Китае, Южной Корее, Бразилии и Гонконге.

Представитель Samsung по связям с общественностью заявил в интервью The Verge, что устройство не будет выпущено на европейском рынке. Однако несмотря на дополнительные вопросы журналистов Samsung не стала говорить о причинах такого решения.

Гарнитура смешанной реальности Samsung HMD Odyssey не выйдет на рынок Европы

В США Samsung HMD Odyssey в комплекте с двумя контроллерами будет предлагаться по цене 499 долларов.

В рамках программы Windows Mixed Reality свои устройства на этой неделе выпустили Acer, Dell, HP и Lenovo.

20 октября 2017 Г.

11:13

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