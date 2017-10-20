LG Innotek вошла в состав международной ассоциации CharIN

Компания LG Innotek вчера сообщила о том, что она стала одним из ключевых членов международной ассоциации, которая занимается стандартизацией процесса зарядки электромобилей.

Ассоциация Charging Interface Initiative (CharIN) разрабатывает стандарты, которые должны использоваться производителями зарядных станций для современных электромобилей.

Другими членами CharIN являются такое крупные компании, как Tesla, Toyota, BMW, General Motors, Daimler, Volkswagen, Mitsubishi, Bosch и Continental.

Представитель LG Innotek по связям с общественностью заявил, что после регистрации в роли члена CharIN компания оказалась в лучшем положении для дальнейшего повышения своей технологической конкурентоспособности, а также качества и надежности выпускаемых комплектующих для электромобилей.

LG Innotek начала производство комплектующих для автомобильного рынка еще в 2005 году.