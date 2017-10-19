Смартфон Google Pixel 2 XL заработал у iFixit шесть баллов

Специалисты iFixit добрались до новенького смартфона Google Pixel 2 XL, чтобы разобрать и оценить ремонтопригодность.

Процесс разборки начинается с демонтажа дисплея, для чего не требуется нагрев смартфона.

Между экраном и системной платой с аккумулятором находится металлическое шасси, которое должно сделать конструкцию более прочной. Там же расположилась и тепловая трубка, которая стала уже привычным элементом смартфонов с топовыми платформами.

Аккумулятор производства LG имеет ёмкость 13,6 Вт·ч.

На системной плате расположились следующие элементы: сдвоенная микросхема оперативной памяти Samsung K3UH5H5 4 GB LPDDR4 и SoC Qualcomm Snapdragon 835, микросхема флэш-памяти Samsung KLUCG4J1ED, микросхемы Avago AFEM-9046, Qorvo QM78035, Skyworks 7360-2A 1716 HX, NXP 81A04 и прочее. Отдельно отметим тот самый процессор обработки изображений собственной разработки Google с маркировкой SR3HX X726C502.

На снимке выше запечатлён датчик, который фиксирует сжатие боковых рамок у новинок Google. Он основан на нескольких тензорезисторах.

В итоге смартфон заработал шесть баллов из десяти возможных, что является типичным результатом для современного флагманского устройства. В плюсы ему записали модульность компонентов и наличие стандартных винтов. В минусах значатся сложность демонтажа аккумулятора и наличие кожухов у некоторых кабелей, которые затрудняют ремонт.