Оказывается, смартфоны Pixel 2 содержат процессор обработки изображений Pixel Visual Core собственной разработки Google

Сегодня в Сети появились первые обзоры смартфонов Google Pixel нового поколения. Оказалось, что эти аппараты скрывают одно интересное нововведение, о котором поисковый гигант почему-то умолчал во время презентации.

Речь о первом процессоре обработки изображений собственной разработки Google. Он называется Pixel Visual Core и это восьмиядерное решение. Как известно, SoC Qualcomm Snapdragon 835 (и не только она) содержит собственный процессор обработки изображений, но в Google, видимо, посчитали, что его возможностей недостаточно.

О Pixel Visual Core пока известно достаточно мало. К примеру, каждое ядро содержит 512 вычислительных блоков ALU, то есть суммарно их 4096. Производительность процессора составляет более трёх триллиона операций в секунду. В частности, это позволяет обрабатывать снимки в режиме HDR+ в пять раз быстрее, чем ранее. Pixel Visual Core, кроме прочего, делает возможность съёмки в фирменном режиме HDR+ в любом стороннем приложении камеры. В целом Pixel Visual Core — это однокристальная система, а не просто процессор, так как в её конфигурацию дополнительно входит ядро Cortex-A53, собственная оперативная память LPDDR4 и несколько других блоков.

Что интересно, сейчас Pixel Visual Core не активен. Его включат с выходом обновления Android 8.1. Более того, его возможности со временем будут расширяться.