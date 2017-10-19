Соотношение сторон экрана бюджетного смартфона Gionee F205 составляет 18:9

Компания Gionee готовит к выпуску бюджетный смартфон F205. Устройство уже засветилось в базе данных GFXBench, благодаря чему стали известны его характеристики.

О принадлежности Gionee F205 к начальному классу можно судить по платформе — это MediaTek MT6739, имеющая в своем составе четыре ядра ARM Cortex-A53 частотой 1,5 ГГц и GPU PowerVR GE8100 частотой 570 МГц. Экран по современным меркам невелик, всего 5 дюймов, но соотношение сторон как у флагманов — 18:9. Разрешение дисплея составляет 1440 x 720 пикселей.

Также смартфон получил 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, камеры разрешением 5 и 8 Мп и ограниченный набор датчиков (в него не включен гироскоп, датчик ЧСС, шагомер). NFC тоже нет.

О сроках выпуска Gionee F205 пока можно только гадать. Что касается цены устройства, то она не должна превысить порог в $150.

Источник: GFXBench