Линейка смартфонов Samsung Galaxy J пополнилась моделями J7+ и J7 Core

Компания Samsung расширила серию смартфонов начального уровня Galaxy J двумя новыми моделями, причем обе новинки являются версиями самого крупном представителя серии — Galaxy J7. Устройства представлены на Филиппинах, но впоследствии могут поступить в продажу и в других странах.

Ключевое отличие филиппинского Galaxy J7+ от «глобального» Galaxy J7 — камеры. Так, тыльная камера представляют систему из двух датчиков изображения разрешением 13 и 5 Мп (первый — RGB, второй — монохромный) и двух объективов с максимальной диафрагмой F/1,7 и F/1,9 соответственно. Во фронтальной камере используется датчик разрешением 16 Мп. Светодиодных вспышек две: одна спереди, другая сзади.

Samsung Galaxy J7+ получил 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Основа аппаратной платформы — SoC с восемью ядрами, четыре из которых работают на частоте 2,39 ГГц, а еще четыре — на частоте 1,69 ГГц. Не исключено, что выбор создателей пал на однокристальную систему MediaTek Helio P25.

Эта модель наделена модемом LTE, адаптерами Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2, портом Micro-USB 2.0, двумя слотами для карт SIM и модемом LTE, но NFC и MHL не поддерживает. Стоимость Samsung Galaxy J7+ на местном рынке составляет $390.

Что касается второй новинки, то она называется Galaxy J7 Core и является своеобразной упрощенной версией «глобального» Galaxy J7. Так, например, экран сохранил диагональ 5,5 дюйма и тип матрицы (Super AMOLED), но разрешение снизилось до 1280 х 720 пикселей. Меньше и объем оперативной памяти — 2 ГБ, объем флэш-памяти составляет 16 ГБ. Емкость аккумуляторной батареи тоже уменьшилась до 3000 мА·ч.

Samsung Galaxy J7 Core основан на SoC Exynos 7870, наделен камерами разрешением 13 и 5 Мп (максимальная диафрагма первой — F/1,9, второй — F/2,2) и двумя вспышками. Эта модель оценена в $195.

Источники: Samsung, Samsung