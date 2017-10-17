Представлены ноутбуки Microsoft Surface Book 2. Старшая модель оснащается видеокартой GeForce GTX 1060 и весит 1,9 кг

Компания Microsoft представила ноутбук Surface Book 2. Первая модель, вышедшая два года назад, была признана многими экспертами весьма удачной, пусть и дорогой. А время автономной работы Surface Book и вовсе было беспрецедентным для моделей с Windows.

Начнём с того, что Surface Book 2 стартует с той же отметки в 1500 долларов, что и предшественник. Новинка сохранила конструктивную особенность первой версии с весьма оригинальным шарнирным механизмом и возможностью отсоединения планшетной части.

На самом деле Microsoft анонсировала две версии Surface Book 2. Младшая оснащена экраном диагональю 13,5 дюйма разрешением 3000 х 2000 пикселей, а старшая получила 15-дюймовый дисплей разрешением 3240 х 2160 пикселей. Отличаются модели не только габаритами и экранами.

Surface Book 2 13.5 может быть основан на CPU Intel Core i5-7300U либо Core i7-8650U. Модель оснащается 8 либо 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом от 256 ГБ до 1 ТБ. Версия с младшим процессором лишена дискретной видеокарты, тогда как модификация со старшим оснащается ещё и GeForce GTX 1050, то есть такой ноутбук уже можно использовать и для игр, хотя очень высокое разрешение экрана не лучшим образом отразится на производительности.

Surface Book 2 15 оснащается только CPU Core i7-8650U, располагает тем же объёмом оперативной памяти, а вот видеокарта представлена моделью GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти! Варианты хранилища данных не отличаются от таковых у младшей версии.

В обоих случаях Microsoft обещает до 17 часов проигрывания видео. Отдельно компания отмечает, что это на 70% больше, чем в случае новых Apple MacBook Pro. Размеры младшей модели составляют 312 х 232 х 13-23 мм при массе 1,5 кг (15-23 мм и 1,6 кг у версии с Core i7). Габариты старшей равны 343 х 251 х 15-23 мм при массе 1,9 кг.

Набор портов представлен USB 3.1 (x2), USB-C, разъёмом для наушников и кардридером. К сожалению, пера Surface Pen теперь в комплекте нет, а отдельно оно стоит 100 долларов.

Что же касается цен, как уже говорилось, базовая версия 13-дюймовой модели оценивается в 1500 долларов. Далее в зависимости от накопителя и объёма ОЗУ цена может вырасти до 3000 долларов. За версию с 15-дюймовым экраном просят от 2500 до 3300 долларов.