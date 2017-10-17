Представлены смартфоны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design

Помимо базовой модели Huawei Mate 10 вчера были представлены более дорогие версии, которые получили названия Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design.

Huawei Mate 10 Pro получил шестидюймовую панель AMOLED разрешением 2160 х 1080 пикселей (соотношение сторон составляет 18:9), который охватывает 112% цветового пространства NTSC и поддерживает HDR10. Также в оснащение вошла однокристальная система Kirin 970, в состав которой входит нейронный процессор NPU.

Камеры во флагмане точно такие же, как и в Huawei Mate 10, то есть у нас есть 12-мегапиксельный цветной и 20-мегапиксельный черно-белый датчики в основной камере. Диафрагма составляет F/1,6. Фронтальная является 8-мегапиксельной. Система искусственного интеллекта занимает захватом движений и улучшением качества цифрового зума.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мА•ч, он работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с графическом оболочкой EMUI 8.0. Также поддерживается анонсированная ранее функция Smart Screen, которая позволяет подключить смартфон с дисплею одним кабелем с разъемами DisplayPort и USB-C, при этом экран смартфона можно использовать в роли тачпада для управления мышью.

Huawei Mate 10 Pro отличается более высокой степенью защиты от попадания пыли и влаги (IP67), кроме того, смартфон лишился слота для карт памяти microSD, разъема 3,5 мм и кнопки Home, а дактилоскопический датчик расположился на задней панели.

Huawei Mate 10 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 799 евро. Huawei Mate 10 Porsche Design с 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 1395 евро.

В продажу смартфоны поступят в середине ноября.