T-Mobile и Sprint намерены объявить о слиянии без продажи активов

Как мы уже сообщали, компании Sprint и T-Mobile обсуждают последние детали слияния. Ссылаясь на анонимных информаторов, знакомых с ситуацией, агентство Reuters утверждает, что соглашением не будет предусмотрена продажа каких-либо активов, поскольку стороны рассчитывают сохранить за собой как можно больше ресурсов радиочастотного спектра и выиграть на сокращении повторяющихся статьей расходов до того, как регуляторы запросят о каких-либо уступках.

Такой подход не является необычным. Вместе с тем, агентство предполагает, что T-Mobile и Sprint предстоят нелегкие переговоры с регулирующим органами, следящими за соблюдением антимонопольного закона и использованием радиочастот.

Напомним, T-Mobile — третий по величине сотовый оператор в США, Sprint — четвертый. Суммарно они стоят более 80 млрд долларов. По очевидным причинам такие крупные сделки привлекают особенное внимание государства. Пока компании не комментируют информацию о предстоящем слиянии. Впрочем, по мнению наблюдателей, переговоры могут и не привести к соглашению.