Трекер Samsung Connect Tag позиционируется как первое устройство с поддержкой NB-IoT и Cat M1

Компания Samsung представила трекер Samsung Connect Tag, выполненный в форме брелока. Он используется для того, чтобы постоянно отслеживать местоположение кого- или чего-угодно.

Samsung Connect Tag позиционируется как первое в мире устройство с поддержкой стандартов связи NB-IoT и Cat M1. Стоит прокомментировать, что NB-IoT (NarrowBand IoT, NarrowBand Internet of Things) — это стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными. Данное устройство отличается крайне низким энергопотреблением и надежно защищенным подключением к Сети. Без подзарядки Samsung Connect Tag проработает целую неделю. Емкость аккумулятора равна 300 мА•ч

Определять местоположение Samsung Connect Tag может при помощи сотовых сетей, Wi-Fi, а также GPS. Например, родители могут использовать такой брелок, чтобы отслеживать перемещение своих детей. В случае, если ребенок покинет дом (здание школы и так далее), вы получите оповещение. Другой пример: можно оставить брелок в машине на огромной парковке, чтобы быстрее найти авто. Кроме того, брелок может взаимодействовать с техникой в умном доме, то есть можно настроить, чтобы при вашем приближении включался свет, а чайник начинал подогревать воду.

Устройство защищено от попадания пыли и влаги в соответствие с требованиями степени IP68. Габариты новинки составляют 42,1 x 42 x 11,9 мм при массе 25 г. Устройство оснащено встроенной SIM-картой, модулями Bluetooth LE, Wi-Fi и разъемом microUSB 2.0.

В совместимых устройствах указаны только мобильные аппараты, работающие под управлением Android 6.0 и более новых версий ОС.

Samsung Connect Tag поступит в ближайшие месяцы.