Представлен концептуальный самоуправляемый автомобиль Mitsubishi Electric EMIRAI 4

Компания Mitsubishi Electric представила концептуальный автомобиль EMIRAI 4, в котором установлена система помощи водителю следующего поколения. Ожидается, что внедрение таких систем поможет уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, повысить безопасность и комфорт, снизить отрицательное влияние машин на окружающую среду. Новое транспортное средство будет показано на выставке Tokyo Motor Show 2017, которая пройдет с 27 октября по 5 ноября

По словам производителя, при проектировании EMIRAI 4 внимание разработчиков было сфокусировано на трех направлениях: электрификации, самоуправлении и подключении. Новшества в интерфейсе между машиной и человеком включают проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности и высокоточный локатор, совмещенный с технологией позиционирования. Вместе они позволяют формировать достоверную картину местонахождения машины на дорожном полотне даже в условиях ограниченной видимости. Новый орган управления — скользящий по сенсорной поверхности верньер — обеспечивает простой доступ к функциям системы, не требуя от водителя переводить взгляд с того, что происходит за ветровым стеклом.

Объемное изображение формируется системой из двух жидкокристаллических экранов, один их которых является полупрозрачным. Эта конструкция позволяет получить наглядное представление о ситуации вокруг машины.

Камера внутри салона следит за состоянием водителя и переднего пассажира, чтобы своевременно выявить потенциально опасные изменения в их поведении. Кроме того, информация с этой камеры используется для плавного перехода от автоматического управления к ручному.

И еще одно новшество: если специальные датчики определяют, что водитель или пассажиры собираются открыть дверь, на кузове машины включается соответствующий индикатор. Кроме того, предупреждающее изображение проецируется на проезжую часть. Это позволяет другим машинам и пассажирам заранее знать, что дверь скоро откроется.