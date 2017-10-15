Анонс новинок ожидается уже завтра в Мюнхене.

Кроме того, Slashleaks опубликовал фотографию коробки, в которой Huawei Mate 10 поступит в магазины.

В плане дизайна смартфоны будут похожими, только Huawei Mate 10 получит кнопку Home со встроенным дактилоскопическим датчиком. У Huawei Mate 10 Pro последний будет располагаться на задней панели.

Известный инсайдер Slashleaks, который часто первым сливает в Сеть фотографии новинок смартфонной индустрии, опубликовал на своей страничке в Twitter несколько живых фотографий смартфонов Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro.

Инсайдер слил большое количество фотографий смартфонов Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro за день до анонса

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Инсайдер слил большое количество фотографий смартфонов Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro за день до анонса: Анонс новинок ожидается уже завтра в Мюнхене

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