Инсайдер слил большое количество фотографий смартфонов Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro за день до анонса

Известный инсайдер Slashleaks, который часто первым сливает в Сеть фотографии новинок смартфонной индустрии, опубликовал на своей страничке в Twitter несколько живых фотографий смартфонов Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro.
В плане дизайна смартфоны будут похожими, только Huawei Mate 10 получит кнопку Home со встроенным дактилоскопическим датчиком. У Huawei Mate 10 Pro последний будет располагаться на задней панели.
Кроме того, Slashleaks опубликовал фотографию коробки, в которой Huawei Mate 10 поступит в магазины.
Анонс новинок ожидается уже завтра в Мюнхене.
Обновлено: фотография рекламной брошюры: