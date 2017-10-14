Опубликовано изображение смартфона Xiaomi Mi 6C, который будет оснащен SoC Surge S2

В середине июня TSMC успешно произвела тестовую партию однокристальных систем Xiaomi Surge S2 с использованием 16-нанометрового технологического процесса. Массовое производство SoC Xiaomi Surge S2 началось в третьем квартале 2017.
Первым смартфоном, в котором будет использована Surge S2, должен стать Xiaomi Mi 6C. Источники опубликовали изображение смартфона, который получил привычный дизайн лицевой панели, но уменьшенные рамки со всех сторон экрана.
Под экраном находится кнопка Home, под которой располагается дактилоскопический датчик. Корпус является цельнометаллическим, основная камера получила два модуля.
Источник добавляет, что смартфон оснащен таким же дисплеем, который установлен в Xiaomi Mi 6 (5,15 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей), 4 ГБ оперативной памяти и флэш-памятью типа eMMC 2.1.
Цена новинки составит около 258 долларов.