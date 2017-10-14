Источник добавляет, что смартфон оснащен таким же дисплеем, который установлен в Xiaomi Mi 6 (5,15 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей), 4 ГБ оперативной памяти и флэш-памятью типа eMMC 2.1.

Под экраном находится кнопка Home, под которой располагается дактилоскопический датчик. Корпус является цельнометаллическим, основная камера получила два модуля.

Первым смартфоном, в котором будет использована Surge S2, должен стать Xiaomi Mi 6C. Источники опубликовали изображение смартфона, который получил привычный дизайн лицевой панели, но уменьшенные рамки со всех сторон экрана.

В середине июня TSMC успешно произвела тестовую партию однокристальных систем Xiaomi Surge S2 с использованием 16-нанометрового технологического процесса. Массовое производство SoC Xiaomi Surge S2 началось в третьем квартале 2017.

Опубликовано изображение смартфона Xiaomi Mi 6C, который будет оснащен SoC Surge S2

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