Показать все

Опубликовано изображение смартфона Xiaomi Mi 6C, который будет оснащен SoC Surge S2

Ctrl

Теги: Xiaomi

Источник: Gizchina

1174

В середине июня TSMC успешно произвела тестовую партию однокристальных систем Xiaomi Surge S2 с использованием 16-нанометрового технологического процесса. Массовое производство SoC Xiaomi Surge S2 началось в третьем квартале 2017.

Первым смартфоном, в котором будет использована Surge S2, должен стать Xiaomi Mi 6C. Источники опубликовали изображение смартфона, который получил привычный дизайн лицевой панели, но уменьшенные рамки со всех сторон экрана.

Под экраном находится кнопка Home, под которой располагается дактилоскопический датчик. Корпус является цельнометаллическим, основная камера получила два модуля.

Опубликовано изображение смартфона Xiaomi Mi 6C, который будет оснащен SoC Surge S2

Источник добавляет, что смартфон оснащен таким же дисплеем, который установлен в Xiaomi Mi 6 (5,15 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей), 4 ГБ оперативной памяти и флэш-памятью типа eMMC 2.1.

Цена новинки составит около 258 долларов.

14 октября 2017 Г.

11:05

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Владельцы первого поколения смартфонов Google Pixel сохранят неограниченный доступ к Google Photos: В данном случае никакие временные ограничения не действуют

iPhone со стилусом может появиться на рынке в 2019 году: В самом стилусе будет применен суперконденсатор9

Опубликовано качественное изображение смартфона Huawei Mate 10 Lite, который оснащен четырьмя камерами и экраном 18:9: В продажу Huawei Mate 10 Lite поступит в ноябре по цене 349 евро3

Почти половина пользователей смартфонов проводит с этими устройствами более пяти часов в день: Смартфоны быстро заняли центральное место среди других электронных устройств6

Опубликовано изображение смартфона Xiaomi Mi 6C, который будет оснащен SoC Surge S2: Цена новинки составит около 258 долларов3

Производительность Google Pixel 2 и Pixel 2 XL оценили в ПО Geekbench: Оба смартфона оснащены однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 83515

Cyanogen сменила название на Cyngn и принялась за самоуправляемые автомобили: В данный момент в штате компании числится около 30 человек, включая инженеров из Mercedes-Benz и Udacity

Инсайдер рассказал о новых моделях смартфона Xiaomi Redmi 5: Эти смартфоны будут выпущены во всем мире, включая Европу

Почти половина всех смартфонов, продаваемых оператором Verizon, имеет логотип Apple: Samsung укрепила свои позиции на рынке Великобритании 20

997
1318

iXBT TV

  • Обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV Rufer с функцией влажной протирки полов

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

  • Обзор водонепроницаемого бинокля Canon 10x42L IS WP с оптическим стабилизатором

  • Обзор компактного вертикального пылесоса Kitfort КТ-525

  • Обзор 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K с 4K-экраном

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

  • Обзор парогенератора MIE Stiro Pro для глажки, отпаривания и уборки дома

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017