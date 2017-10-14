Опубликовано качественное изображение смартфона Huawei Mate 10 Lite, который оснащен четырьмя камерами и экраном 18:9

Известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter первое качественное изображение смартфона Huawei Mate 10 Lite.

Изображение демонстрирует фронтальную и заднюю панели, а также боковую часть устройства, корпус которого окрашен в синий цвет. Дисплей имеет хорошо заметные рамки со всех сторон, однако их ширина уменьшена по сравнению с большинством современных смартфонов.

Дисплей должен иметь диагональ 5,9 дюйма при соотношении сторон 18:9. В качестве однокристальной системы будет использоваться HiSilicon Kirin 659, объем оперативной и флэш-памяти составит 4 и 64 ГБ соответственно. Пользователи дополнительно смогут установить карту памяти емкостью до 256 ГБ.

Huawei Mate 10 Lite получит сдвоенную фронтальную камеру, модули которой должны иметь разрешение 13 и 2 Мп. Основная камера также будет включать два датчика изображения разрешением 16 и 2 Мп.

Смартфон должен работать под управлением EMUI 5.1 на базе Android Oreo, а емкость аккумулятора составит 3340 мА•ч.

Анонс новинки ожидается 16 октября, а в продажу Huawei Mate 10 Lite поступит в ноябре по цене 349 евро.