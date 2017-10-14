24-дюймовый монитор NEC MultiSync PA243W ориентирован на профессионалов, работающих с графикой

Портфолио профессиональных мониторов компании NEC пополнилось моделью MultiSync PA243W. Новинка не поражает воображение ни диагональю (24,1 дюйма), ни разрешением (1920 х 1200 пикселей) экрана, зато она обеспечивает очень широкий охват разных цветовых пространств: Adobe RGB — 112,4%, NTSC — 107,4%, sRGB и Rec. 709 — 151,6%, DCI P3 — 96,9%, Rec. 2020 — 80,1%. Высокая точность цветопередачи монитора обеспечивается 14-разрядной таблицей соответствий (3D LUT).

В новинке используется матрица AH-IPS, заявленные значения яркости и контрастности составляют, соответственно, 350 кд/кв.м и 1000:1. Время реакции пикселя — 8 мс. Несмотря на то, что диагональ невелика, устройством поддерживаются режимы работы Picture in Picture и Picture by Picture.

Монитор оснащен трансформируемой подставкой с возможностью регулировки высоты и перевода дисплея из альбомного режима работы в портретный, а также двумя встроенными громкоговорителями мощностью 1 Вт каждый. Набор видеовходов представлен DisplayPort, DVI-D, HDMI, D-Sub. Также имеется концентратор USB 3.0 на три порта.

NEC MultiSync PA243W недешев: стандартная версия монитора в белом или черном цвете оценена в $950, а в комплекте с ПО для калибровки SpectraView II и колориметром цена устройства достигает отметки $1200.

Источник: NEC