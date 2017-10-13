Смартфон ZTE Nubia Z17 miniS получил четыре камеры и экран с привычным соотношением сторон

Вчера был представлен не только смартфон ZTE Nubia Z17s, но и модель ZTE Nubia Z17 miniS, которая получила уменьшенный дисплей с привычным соотношением сторон и четыре камеры.
В оснащение ZTE Nubia Z17 miniS вошли дисплей диагональю 5,2 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, который защищает стекло Corning Gorilla Glass 3, однокристальная система Qualcomm Snapdragon 653, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.
Основная сдвоенная камера ZTE Nubia Z17 miniS оснащена двумя 13-мегапиксельными датчиками изображения Sony IMX258 (черно-белым и цветным). Диафрагма объектива равна F/2,2, камера получила фазовый автофокус и двойную светодиодную вспышку.
Во фронтальной камере используются 16-мегапиксельный (F/2,0) и 5-мегапиксельный (F/2,2) датчики изображения. Светодиодной вспышки нет, ее заменяет сам дисплей. На фронтальную камеру также можно делать портретные снимки.
Емкость аккумулятора равна 3200 мА•ч, разъема 3,5 мм для наушников у смартфона нет. Под кнопкой Home скрывается дактилоскопический датчик, смартфон оснащен модулем NFC и портом USB-С.
Цена новинки составит около $305.