Samsung ускоряет разработку технологии micro-LED для телевизоров

Южнокорейская компания Samsung Electronics ускоряет работы, связанные с передовой технологией дисплеев, известной как micro-LED. В Samsung рассчитывают, что эта технология придет на смену технологии квантовых точек и позволит компании нарастить долю в верхнем сегменте.

Как утверждается, реализуя выбранную стратегию, Samsung ведет переговоры о покупке некоей тайваньской компании, разрабатывающей micro-LED. Предположительно, это компания PlayNitride. Напомним, намерение купить PlayNitride компании Samsung приписывают уже довольно давно. Сама компания Samsung эту информацию пока не подтверждает.

Несколько лет назад компания Samsung отказалась от использования в телевизорах технологии OLED и сосредоточилась на технологии квантовых точек, позволяющей улучшить жидкокристаллические панели. Однако продажи телевизоров с экранами на квантовых точках оказались неубедительными. Большего успеха в верхнем сегменте добилась компания LG, сделавшая ставку на OLED. В итоге доля Samsung в верхнем сегменте (телевизоры стоимостью $2500 и более), в 2015 году составлявшая 57,7%, в 2016 году сократилась до 20,3%. Одновременно доля LG увеличилась с 17,5% до 43,1%.

Компания LG тоже проявляет интерес к технологии micro-LED. Помимо нее, из крупных участников рынка в этой области работают Apple и Sony, рассчитывая использовать micro-LED в телевизорах, мобильных и носимых устройствах.