Смартфон Nubia Z17s засветился в базе данных TENAA

Часто бывает так, что характеристики анонсируемого на днях смартфона появляются в Сети незадолго до официальной премьеры. Так и с Nubia Z17s: устройство представят только завтра, но благодаря расторопности китайского регулятора TENAA уже есть возможность оценить и дизайн, и характеристики устройства.

Слухи приписывали Nubia Z17s флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 835, однако данные из базы TENAA заставляют в этом усомниться: упоминается некий восьмиядерный CPU частотой 1,8 ГГц. Хотя не исключено, что у устройства будет несколько версий с разными SoC.

Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, вариантов флэш-памяти больше – 32, 64 или 128 ГБ. Что касается экрана, то он характеризуется разрешением 1920 х 1080 пикселей и диагональю 5,73 дюйма.

Камер в общей сумме четыре. Те, что формируют собой систему основной камеры, характеризуются разрешением 8 и 22 Мп, а в системе фронтальной разрешение одного из датчиков равняется 5 Мп. Смартфон работает под управлением ОС Android 7.1.1 и получает питание от аккумуляторной батареи емкостью 3000 мА·ч. Габариты и масса – 147,5 x 72,7 x 8,6 мм и 170 граммов.

На текущий момент это все подробности о смартфоне. Больше данных будет завтра, когда аппарат представят официально и объявят стоимость.

Источник: TENAA