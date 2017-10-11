Смартфон iMI X хочет быть похожим на iPhone X и устройство Xiaomi

В ходе выставки Thailand Mobile Expo 2017 был представлен смартфон iMI X, в котором можно найти схожесть с грядущим iPhone X и устройством компании Xiaomi.

Сам логотип iMI состоит из частей названий iPhone и Mi. Устройство оснащено дисплеем диагональю 5,7 дюйма с соотношением сторон 18:9 и небольшими рамками со всех сторон.

Устройство оснащено системой распознавания лиц пользователей, которая должна быть также представлена в iPhone X. Смартфон получил стеклянный корпус, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти.

Фронтальная камера разрешением 8 Мп дополнена сканером радужной оболочки глаза. Один из двух модулей сдвоенной основной камеры имеет разрешение 13 Мп. Предусмотрена старшая версия с 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, а также датчиками изображения разрешением 16 и 13 Мп для основной и фронтальной камер соответственно.

iMI X предлагается по цене от 150 долларов, смартфон работает под управлением Android 7.0.1 Nougat с оболочкой iMI.