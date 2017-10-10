Nokia 9, Nokia 7 и Nokia 2 могут представить на MWC 2018

В этом году компания HMD Global выпустила смартфоны Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 8. По слухам, китайская компания также работает над Nokia 9, Nokia 7 и Nokia 2.

Презентация Nokia 2 и Nokia 9 ожидалась до конца текущего календарного года, однако теперь источники сообщают, что HMD Global анонсирует Nokia 9, Nokia 7 и Nokia 2 в начале следующего года.

Источником выступил анонимный сотрудник компании BPO, которая занимается логистикой для HMD Global. Он располагает информацией, согласно которой новинки не выйдут в этом году.

HMD Global объявила о воскрешении Nokia на Mobile World Congress 2017. Предположительно, новые смартфоны будут анонсированы на MWC 2018.