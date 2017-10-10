Microsoft ещё в 2014 году готовила безрамочный смартфон Lumia 435

Вчера мы сообщали о том, что Джо Белфиор (Joe Belfiore), бывший глава программы Windows Phone и нынешний корпоративный вице-президент Windows, подтвердил тот факт, что Microsoft поставила крест на Windows 10 Mobile, хотя мы об этом уже давно знаем.

Как стало известно, ещё в 2014 году компания собиралась выпустить необычный для того времени смартфон, который должен был выйти под именем Lumia 435, однако в итоге был отменён и под этим названием вышел иной аппарат.

А необычность разрабатываемого тогда устройства заключалась в его дизайне.

Как можем видеть, перед нами вполне привычный по сегодняшним трендам смартфон с небольшими рамками с трёх сторон от экрана. Даже камера размещена на нижней части, как это было у некоторых иных моделей.

Напомним, в 2014 году только вышла модель Sharp Aquos Crystal с подобным дизайном, хотя продукт Microsoft скорее стоит сравнивать с Aquos Phone Xx 302SH, у которого рамки толще, чем у Aquos Crystal. Как бы там ни было, Microsoft могла оказаться второй после Sharp, вместе с японским гигантом опередив рынок на несколько лет, но по каким-то причинам передумала. Стоит добавить, что Lumia 435 стоила бы менее 200 долларов, что повысило бы её привлекательность в глазах покупателей.

Прототип той самой модели Lumia работал под управлением Windows Phone 8.1. Он располагал пятидюймовым экраном HD, SoC Snapdragon 200, 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 1800 мА•ч и пятимегапиксельной камерой. Размеры равны 126,7 х 67,8 х 9,25 мм.

Конечно, предполагать, что выход такого смартфона мог бы спасти Windows Phone и Windows Mobile было бы глупо. Но появление именно такой версии Lumia 435, учитывая, что вариант Sharp был очень слабо распространён на рынке, могло бы существенно повлиять на сегмент и безрамочные аппараты стали бы нормой ещё пару лет назад.