Показать все

Microsoft ещё в 2014 году готовила безрамочный смартфон Lumia 435

Ctrl

Теги: Microsoft

Источник: WindowsCentral

1174

Вчера мы сообщали о том, что Джо Белфиор (Joe Belfiore), бывший глава программы Windows Phone и нынешний корпоративный вице-президент Windows, подтвердил тот факт, что Microsoft поставила крест на Windows 10 Mobile, хотя мы об этом уже давно знаем.

Как стало известно, ещё в 2014 году компания собиралась выпустить необычный для того времени смартфон, который должен был выйти под именем Lumia 435, однако в итоге был отменён и под этим названием вышел иной аппарат.

А необычность разрабатываемого тогда устройства заключалась в его дизайне.

Microsoft могла стать законодателем моды в мире безрамочных смартфонов

Как можем видеть, перед нами вполне привычный по сегодняшним трендам смартфон с небольшими рамками с трёх сторон от экрана. Даже камера размещена на нижней части, как это было у некоторых иных моделей.

Microsoft могла стать законодателем моды в мире безрамочных смартфонов

Напомним, в 2014 году только вышла модель Sharp Aquos Crystal с подобным дизайном, хотя продукт Microsoft скорее стоит сравнивать с Aquos Phone Xx 302SH, у которого рамки толще, чем у Aquos Crystal. Как бы там ни было, Microsoft могла оказаться второй после Sharp, вместе с японским гигантом опередив рынок на несколько лет, но по каким-то причинам передумала. Стоит добавить, что Lumia 435 стоила бы менее 200 долларов, что повысило бы её привлекательность в глазах покупателей.

Microsoft могла стать законодателем моды в мире безрамочных смартфонов

Прототип той самой модели Lumia работал под управлением Windows Phone 8.1. Он располагал пятидюймовым экраном HD, SoC Snapdragon 200, 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 1800 мА•ч и пятимегапиксельной камерой. Размеры равны 126,7 х 67,8 х 9,25 мм.

Microsoft могла стать законодателем моды в мире безрамочных смартфонов

Microsoft могла стать законодателем моды в мире безрамочных смартфонов

Конечно, предполагать, что выход такого смартфона мог бы спасти Windows Phone и Windows Mobile было бы глупо. Но появление именно такой версии Lumia 435, учитывая, что вариант Sharp был очень слабо распространён на рынке, могло бы существенно повлиять на сегмент и безрамочные аппараты стали бы нормой ещё пару лет назад.

10 октября 2017 Г.

11:05

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Смартфон Oppo F5 представят 26 октября: Он позволит делать качественные фотографии на сдвоенную фронтальную камеру

Samsung покажет новую систему «Интернета вещей в здании» (b.IoT) 18 октября: Компьютерная система может включить отопление за несколько часов до прихода сотрудников, а также отключить электричество в тех помещениях, которые в данный момент не используются1

Заработал голосовой помощник «Алиса»: С «Алисой» уже можно пообщаться в приложении «Яндекс» и в бета-версии Голосового помощника для Windows18

Ученые вызвали эмоции на лицах Моны Лизы и Авраама Линкольна: В разработке принимали участие специалисты Facebook, поэтому, возможно, в перспективе подобная технология найдет применение и в одноименной социальной сети2

Microsoft ещё в 2014 году готовила безрамочный смартфон Lumia 435: Microsoft могла стать законодателем моды в мире безрамочных смартфонов3

Начинаются поставки «рюкзачных» компьютеров HP Omen X Compact Desktop для приложений виртуальной реальности: Цена настольного ПК Omen X на процессоре Intel Core i7 седьмого поколения с 3D-картой GTX 1080 равна $2500

Голосовой помощник Google Assistant будет звучать более реалистично благодаря технологии WaveNet : На начальной стадии WaveNet будет использоваться для английской и японской версий Google Assistant9

Фото дня: рекламный плакат Intel указывает на наличие в новых CPU компании графического ядра AMD Vega : Intel всё-таки будет использовать GPU AMD в своих процессорах15

Google прокомментировала изъятие разъема 3,5 мм из смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL: В США оба смартфона поступят в продажу 19 октября15

Появились новые подробности о складном смартфоне ZTE Axon M, оснащённом двумя дисплеями: ZTE Axon M будет иметь габариты 150 х 140 мм в разложенном виде1

Nokia 9, Nokia 7 и Nokia 2 могут представить на MWC 2018: HMD Global объявила о воскрешении Nokia на Mobile World Congress 2017

Мобильное приложение Control Room позволяет управлять редактором Lightroom, используя смартфон: Пользователю Control Room доступны функции как редактирования, так и управления изображениями 2

Процессорные охладители Cooler Master Hyper H411R и Hyper H412R отличаются лишь наличием подсветки: Cooler Master представила кулеры Hyper H411R и Hyper H412R

Waymo создала компанию Let's Talk Self-Driving, которая займётся просвещением людей касательно технологий беспилотных авто: Waymo постарается убедить людей, что беспилотные машины — это хорошо и безопасно 11

Концерн General Motors приобрёл компанию Strobe, разрабатывающую компактный лидар нового поколения: General Motors купила Strobe3

После многолетнего перерыва Sony вернется к выпуску роботов, напоминающих собаку: В создании нового робота примут участие разработчики Aibo23

Intel закрыла компанию Recon, выпускавшую спортивные и промышленные умные очки: Компания Recon прекратила своё существование

Ikelite «рассматривает возможность» выпуска подводного бокса для Nikon D850: Подводные боксы для Nikon D850 выпустили или собираются выпустить все основные производители этой продукции

Первые графические адаптеры AMD поколения Navi могут дебютировать ещё до конца лета 2018 года: Видеокарту с GPU Navi могут показать уже в августе3

997
1318

iXBT TV

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

  • Обзор водонепроницаемого бинокля Canon 10x42L IS WP с оптическим стабилизатором

  • Обзор компактного вертикального пылесоса Kitfort КТ-525

  • Обзор 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K с 4K-экраном

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

  • Обзор парогенератора MIE Stiro Pro для глажки, отпаривания и уборки дома

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017