Microsoft подтвердила грядущую кончину Windows 10 Mobile и Windows Phone

Джо Белфиор (Joe Belfiore), бывший глава программы Windows Phone и нынешний корпоративный вице-президент Windows, на своей страничке в Twitter рассказал, что Microsoft прилагала все усилия для повышения популярности Windows 10 Mobile и Windows Phone, однако все было напрасно.

«Мы очень старались повысить количество приложений, мы создавали их сами, платили другим разработчикам, однако пользовательская база была очень мала, чтобы привлечь внимание других компаний».

Он также подтвердил, что Microsoft продолжит поддерживать платформу, однако не стоит ждать чего принципиально нового: «Конечно, мы продолжим поддерживать платформу. Вы будете получать исправления и обновления системы безопасности. Но мы больше не сфокусированы на разработке и добавлении новых возможностей».

Джо Белфиор добавил, что в своей ежедневной работе он сам использует смартфоны, работающие под управлением iOS и Android.

По слухам, Microsoft работает над новым мобильным устройством под кодовым названием Andromeda, которое выйдет в следующем году. Оно получит новую платформу Windows Core OS.