Телескоп NASA Nancy Grace Roman превзошёл расчётную чёткость изображения почти на 30%

Команда космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope завершила калибровку основного инструмента и тонкую настройку фокуса. Телескоп стартовал 30 августа, и после активации основной широкоугольной многоспектральной инфракрасной камеры (WFI, Wide Field Instrument) в сентябре инженеры провели серию тестов детекторов, светофильтров и термосистемы.

Результат превзошёл ожидания. Требование к качеству изображения было установлено на уровне 90 нанометров RMS — погрешность оптики примерно в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса. После финальной коррекции погрешность Wide Field Instrument составила 63 нанометра RMS, что почти на 30% лучше расчётного значения. «Все изображения космических обзоров будут даже чётче, чем мы ожидали», — заявил старший оптический инженер Алден Джурлинг.

Достижение потребовало микроскопических вмешательств: вторичное зеркало сдвинули примерно на одну шестнадцатую диаметра человеческого волоса. Джурлинг привёл сравнение: если увеличить высоту вторичного зеркала до высоты Эмпайр-стейт-билдинг, то корректировка оказалась бы меньше толщины одноцентовой монеты. Изначально изображение коронографического инструмента было слегка расфокусировано, но в меньшей степени, чем предполагалось, и поправка далась сравнительно легко.

«Многие из первостепенных целей миссии были бы невозможны без WFI, так что видеть его исправную работу — одновременно волнение и огромное облегчение», — сказал системный инженер Дэйв Хики.

В ближайшие недели команда продолжит калибровку коронографического инструмента и его зеркал, после чего приступит к демонстрации способности блокировать свет звёзд для прямого наблюдения экзопланет.