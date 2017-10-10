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Начинаются поставки «рюкзачных» компьютеров HP Omen X Compact Desktop для приложений виртуальной реальности

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Теги: HP

Источник: Engadget

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Компания HP начинает поставки компьютеров Omen X Compact Desktop, представляющих собой потребительскую разновидность модели HP Z VR Backpack. Основная особенность этих компьютеров заключается в ориентации на использование совместно с гарнитурами виртуальной реальности. Свободу перемещения пользователю обеспечивает ношение ПК на манер рюкзака.

Цена настольного ПК Omen X на процессоре Intel Core i7 седьмого поколения с 3D-картой GTX 1080 равна $2500

Цена настольного ПК Omen X на процессоре Intel Core i7 седьмого поколения с 3D-картой GTX 1080 равна $2500. Чтобы носить ПК на спине, придется заплатить еще $500, но поставки этого компонента начнутся несколько позже. Пока можно ограничиться выводом изображения на монитор или смириться с тем, что, надев гарнитуру, придется находиться рядом с компьютером.

10 октября 2017 Г.

10:55

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