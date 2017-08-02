Производитель называет HP Z VR Backpack «первым в мире портативным профессиональным ПК для VR»

Компания HP сообщила о выпуске компьютера HP Z VR Backpack, который она называет первым в мире портативным профессиональным ПК для виртуальной реальности (VR).
По словам HP, технологии виртуальной реальности создают «безграничные коммерческие возможности в сфере дизайна, архитектуры, здравоохранения, обучения персонала, автомобилестроения и развлечений».
Располагая производительностью рабочей станции, HP Z VR Backpack обеспечивает свободу перемещения и эффект полного погружения. Легкое и эргономичное изделие носится как рюкзак, работая от аккумуляторов с возможностью «горячей» замены. Конфигурация системы включает процессор Intel Core i7 vPro и 3D-карту Nvidia Quadro P5200 с 16 ГБ видеопамяти. Входящая в комплект стыковочная станция позволяет превратить HP Z VR Backpack в высокопроизводительный настольный компьютер.
Компьютер HP Z VR Backpack, работающий под управлением ОС Windows 10 Pro, поступит в продажу в регионе EMEA с сентября, по цене от 3000 евро. Список изделий HP для виртуальной реальности также включает приобретаемый отдельно шлем HTC Vive Business Edition HMD.