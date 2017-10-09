Смартфон Honor 7X оснастят сдвоенной камерой и дисплеем 18:9

Как известно, компания Huawei послезавтра должна представить смартфон Honor 7X. Эта линейка всегда была очень востребована, так что интересно узнать, что же нам готовит производитель.

А узнать это мы можем уже сейчас. Аппарат появился в базе TENAA, что даёт нам возможность оценить и его внешний вид.

Как видим, новинка получит сдвоенную камеру и в целом будет похожа на модель Honor 8 Pro. При этом дисплей будет, как у Honor 9i, известного и под другими именами. То есть тут панель разрешением 2160 х 1080 пикселей диагональю 5,9 дюйма. Сердцем послужит некая SoC с восемью ядрами, работающими на частоте 2,4 ГГц. Предположительно, это Kirin 658 или Kirin 659.

Основная сдвоенная камера представлена датчиками разрешением 13 и 2 Мп, а фронтальная имеет разрешение 8 Мп. Оперативной памяти будет 4 ГБ, а флэш-памяти — 64 ГБ. Вероятно, будут доступны и иные версии. Габариты новинки составляют 156,5 х 75,3 х 7,6 мм при массе 165 г. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 3240 мА•ч.

Отдельно отметим, что ПО Geekbench подтверждает данные об объёме ОЗУ. Оба источника указывают на наличие Android 7.0.

В целом перед нами на первый взгляд практически полная копия того же Honor 9i, за исключением некоторых мелких отличий и немного иного дизайна.