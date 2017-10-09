Показать все

Смартфон Honor 7X оснастят сдвоенной камерой и дисплеем 18:9

Ctrl

Теги: Huawei, Honor

Источник: TENAA, Geekbench

1174

Как известно, компания Huawei послезавтра должна представить смартфон Honor 7X. Эта линейка всегда была очень востребована, так что интересно узнать, что же нам готовит производитель.

А узнать это мы можем уже сейчас. Аппарат появился в базе TENAA, что даёт нам возможность оценить и его внешний вид.

Смартфон Honor 7X будет похож на Honor 9i

Как видим, новинка получит сдвоенную камеру и в целом будет похожа на модель Honor 8 Pro. При этом дисплей будет, как у Honor 9i, известного и под другими именами. То есть тут панель разрешением 2160 х 1080 пикселей диагональю 5,9 дюйма. Сердцем послужит некая SoC с восемью ядрами, работающими на частоте 2,4 ГГц. Предположительно, это Kirin 658 или Kirin 659.

Основная сдвоенная камера представлена датчиками разрешением 13 и 2 Мп, а фронтальная имеет разрешение 8 Мп. Оперативной памяти будет 4 ГБ, а флэш-памяти — 64 ГБ. Вероятно, будут доступны и иные версии. Габариты новинки составляют 156,5 х 75,3 х 7,6 мм при массе 165 г. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 3240 мА•ч.

Смартфон Honor 7X будет похож на Honor 9i

Отдельно отметим, что ПО Geekbench подтверждает данные об объёме ОЗУ. Оба источника указывают на наличие Android 7.0.

В целом перед нами на первый взгляд практически полная копия того же Honor 9i, за исключением некоторых мелких отличий и немного иного дизайна.

9 октября 2017 Г.

11:45

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Смартфон HomTom S16 со сдвоенной камерой и дисплеем 18:9 стоит менее $65: Компания HomTom представила HomTom S16, который позиционируется как самый доступный смартфон с дисплеем диагональю 5,5 дюйма и соотношением сторон 18:9

Защищённый внешний накопитель Silicon Power Armor A62 доступен в модификациях объёмом до 5 ТБ: Внешний HDD Silicon Power Armor A62 бывает разной толщины

Fujitsu построит для японского института самый производительный в стране суперкомпьютер : Fujitsu построит суперкопьютер мощностью 37 PFLOPS

Доход производителя камер для покадровой съемки Brinno за первые три квартала 2017 вырос на 47%: В 2018 году Brinno готовится выпустить камеру для покадровой съемки с тепловизором производства компании Flir Systems

Xiaomi может оснастить Redmi Note 5 платформой MediaTek: Новый смартфон Xiaomi семейства Redmi получит сдвоенную камеру и дисплей 18:92

Microsoft подтвердила грядущую кончину Windows 10 Mobile и Windows Phone: Microsoft работает над новым мобильным устройством под кодовым названием Andromeda, которое выйдет в следующем году14

Google Pixel 2 автоматически переходит в режим «не беспокоить», когда владелец садится за руль: Эта функциональность является частью приложения Pixel Ambient Services, которое является эксклюзивным для смартфонов Pixel11

Смартфон Honor 7X оснастят сдвоенной камерой и дисплеем 18:9: Смартфон Honor 7X будет похож на Honor 9i2

Ультразвуковые дактилоскопические датчики могут не прижиться в индустрии, проиграв системам распознавания лиц пользователей: Тем не менее, Минг-Чи Куо считает, что Samsung оснастит Galaxy Note9 сканером отпечатков пальцев, который расположится под поверхностью дисплея10

Опубликованы первое изображение смартфона Razer и фотографии, сделанные им: Никаких подробностей о технических характеристиках устройства пока нет9

По оценке KGI Securities, следующий iPhone станет популярнее iPhone Х: В этом году поставки iPhone составят 210-220 млн единиц, а в следующем — 245-255 млн смартфонов9

Шары проекта Project Loon вернули сотовую связь пострадавшей от урагана Пуэрто-Рико : Пуэрто-Рико временно обеспечена сотовой связью посредством шаров Project Loon1

«Ускоритель Интернета» Google AMP вскоре переименуют в Instant: Google переименует AMP в Instant 9

Смартфон BlackBerry Motion с аккумулятором в 4000 мА·ч и защитой от воды оценили в 460 долларов: Смартфон BlackBerry Motion пока не будет доступен на западных рынках10

Boeing покупает компанию Aurora Flight Sciences Corporation, возможно, из-за разработки самолёта вертикального взлёта и посадки: Boeing покупает компанию Aurora Flight Sciences Corporation

Оверклокер Der8auer предлагает процессоры Intel Coffee Lake Ultra Edition с проверенным частотным потенциалом и крышками из серебра: Оверклокер Der8auer продаёт процессоры Intel с проверенным разгоном, заменённым термоинтерфейсом и серебряными крышками16

997
1318

iXBT TV

  • Обзор водонепроницаемого бинокля Canon 10x42L IS WP с оптическим стабилизатором

  • Обзор компактного вертикального пылесоса Kitfort КТ-525

  • Обзор 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K с 4K-экраном

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

  • Обзор парогенератора MIE Stiro Pro для глажки, отпаривания и уборки дома

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

  • Обзор дегидратора Gochu D-310 с возможностью одновременной сушки разных продуктов

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017