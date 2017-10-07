Опубликована программа NZXT САМ 3.5

Компания NZXT объявила о выпуске новой версии бесплатной программы САМ для мониторинга и управления подсистемами персонального компьютера. Обновление САМ 3.5 для настольных систем уже доступно на сайте производителя.

По словам разработчиков, им удалось снизить нагрузку на процессор и расход оперативной памяти. Как утверждается, в большинстве случаев загрузка CPU не превышает 1%, а в оперативной памяти программа занимает менее 120 МБ. Кроме того, интерфейс CAM был переработан с учетом пожеланий пользователей, в результате чего вывод информации стал более ясным, а доступ к возможностям программы упростился. В частности, наиболее важная информация вынесена на панель инструментов, а все вкладки сгруппированы по функциональности.

Еще одно новшество связано с распространением процессоров с большим числом ядер: теперь на соответствующих графиках одновременно отображается информация не о четырех ядрах, как раньше, а о восьми.

В разделе GAME можно одновременно видеть FPS и температуры центрального и графического процессоров. В истории раздела сохраняется больше результатов (до 30 игр против прежних 8).

Новый раздел DRIVERS позволяет установить необходимые драйверы для компонентов, использующих CAM. Помимо этого, со 110% до 120% увеличен верхний порог разгона GPU.

В конце октября ожидается выход обновленной версии мобильного приложения для iOS и Android с функциями настольной версии. Одновременно программа получит дополнительные функции, например, процессоры Intel и GPU можно будет разгонять в одном приложении, а охват игр расширится.