Появилось изображение подводного бокса Aquatica AD850, рассчитанного на камеру Nikon D850

Как мы уже сообщали, компания Subal принимает предварительные заказы на подводный бокс для камеры Nikon D850. Появился подводный бокс для камеры Nikon D850 и в ассортименте Nauticam. Он называется NA-D850. Не отстает от конкурентов еще один известный производитель принадлежностей для подводной съемки — компания Aquatica. По имеющимся данным, она готовит к выпуску соответствующую новинку под названием AD850.

Хотя на сайте Aquatica сведения о боксе для Nikon D850 пока отсутствуют, страница для предварительного заказа AD850 уже появилось на сайте магазина Backscatter. Там нет технических подробностей, которые Backscatter обещает опубликовать позже, зато приведено первое изображение бокса.

Как видно на иллюстрации, канадский производитель придерживается решений, опробованных в предыдущих моделях. Это означает, что бокс будет надежно защищать камеру, предоставляя доступ ко всем основным функциям и настройкам. Эргономичный алюминиевый корпус со сменным портом для объективов дополнен основательными цельнолитыми рукоятками с выступами для уверенного хвата и площадками для крепления внешних осветительных приборов.

На сайте Backscatter указана цена Aquatica AD850, равная $2895.