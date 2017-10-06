Подводный бокс Nauticam NA-D850 предназначен для камеры Nikon D850

Бокс для подводной съемки NA-A9, предназначенный для полнокадровой зеркальной камеры Nikon D850, пополнил ассортимент компании Nauticam. Его поставки производитель обещает начать 16 октября.
Бокс, изготовленный преимущественно из алюминия, обеспечивает удобный доступ к органам управления камеры. По словам производителя, не снимая руки от рукояток, можно не только получить доступ к ключевым функциям камеры, но и выполнять основные настройки. Фотографу-подводнику доступен даже джойстик для быстрого выбора точки фокусировки. Фирменная конструкция замка порта для объектива дает возможность быстро менять объективы. Благодаря защелкам с фиксацией, которыми закрывается сам бокс, так же быстро можно заменить аккумулятор или карту памяти.
Стальной каркас рукояток позволяет крепить многочисленные принадлежности, включая источники света, не опасаясь за целостность и герметичность бокса. Кстати, контроль герметичности возложен на специальный сенсор. Для надежного хвата служат обрезиненные ручки.
Бокс рассчитан на погружения на глубину до 100 м. При габаритах 360 x 195 x 135 мм он весит 3,07 кг. Цена новинки — $3800.