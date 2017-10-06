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Lenovo представила юбилейный ноутбук ThinkPad Anniversary Edition 25 стоимостью $1899

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Теги: Lenovo

Источник: Lenovo

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Отмечая 25 лет с момента выпуске первого ноутбука ThinkPad (ThinkPad 700c), компания Lenovo анонсировала юбилейный мобильный ПК ThinkPad Anniversary Edition 25.

Lenovo представила юбилейный ноутбук ThinkPad Anniversary Edition 25 стоимостью $1899
Как и ожидалось, ThinkPad Anniversary Edition 25 является модификацией ThinkPad T470, созданной в стиле ThinkPad 700C.

Устройство получило классическую клавиатуру из семи рядов с подсветкой, отдельные кнопки для регулировки громкости, классическую клавишу Enter синего цвета, цветной логотип ThinkPad, а также надпись Anniversary Edition.

Lenovo представила юбилейный ноутбук ThinkPad Anniversary Edition 25 стоимостью $1899

ThinkPad Anniversary Edition 25 оснащен 14-дюймовым сенсорным дисплеем разрешением 1920 х 1080 пикселей, процессором Intel Core i7-7500U, видеокартой Nvidia GeForce 940MX , 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ. В оснащение также входят модем LTE Sierra Wireless EM7455, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, порт USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3, два громкоговорителя и два микрофона. Камера ноутбука позволяет распознавать пользователей по лицам, кроме того, ноутбук получил дактилоскопический датчик.

Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Аккумулятора емкостью 48 Вт•ч хватает почти на 14 часов работы.

Lenovo представила юбилейный ноутбук ThinkPad Anniversary Edition 25 стоимостью $1899

Цена устройства составляет 1899 долларов.

6 октября 2017 Г.

13:22

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