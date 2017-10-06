Lenovo представила юбилейный ноутбук ThinkPad Anniversary Edition 25 стоимостью $1899

Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Аккумулятора емкостью 48 Вт•ч хватает почти на 14 часов работы.

ThinkPad Anniversary Edition 25 оснащен 14-дюймовым сенсорным дисплеем разрешением 1920 х 1080 пикселей, процессором Intel Core i7-7500U, видеокартой Nvidia GeForce 940MX , 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ. В оснащение также входят модем LTE Sierra Wireless EM7455, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, порт USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3, два громкоговорителя и два микрофона. Камера ноутбука позволяет распознавать пользователей по лицам, кроме того, ноутбук получил дактилоскопический датчик.

Устройство получило классическую клавиатуру из семи рядов с подсветкой, отдельные кнопки для регулировки громкости, классическую клавишу Enter синего цвета, цветной логотип ThinkPad, а также надпись Anniversary Edition.

Как и ожидалось, ThinkPad Anniversary Edition 25 является модификацией ThinkPad T470, созданной в стиле ThinkPad 700C.

Отмечая 25 лет с момента выпуске первого ноутбука ThinkPad (ThinkPad 700c), компания Lenovo анонсировала юбилейный мобильный ПК ThinkPad Anniversary Edition 25.

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