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Huawei Mate 10 получит аккумулятор емкостью 4000 мА•ч

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Теги: Huawei

Источник: Huawei

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Компания Huawei опубликовала на своей страничке в социальной сети Twitter рекламный ролик нового смартфона Huawei Mate 10, который будет оснащен самым емким аккумуляторов среди современных флагманов.

Аккумуляторы Samsung Galaxy Note8, iPhone X, LG V30, Google Pixel 2 XL, Sony Xperia XZ Premium, Xiaomi Mi Mix 2 имеют емкость соответственно 3300, 2716, 3300, 3520, 3230 и 3400 мА•ч.

Huawei Mate 10 получит аккумулятор емкостью 4000 мА•ч

Huawei Mate 10 получит аккумулятор емкостью 4000 мА•ч, который без проблем позволит устройству проработать целый день при активном использовании. Не стоит забывать, что смартфон будет оснащен энергоэффективной однокристальной системой Kirin 970, которая производится по нормам 10 нм.

Анонс Huawei Mate 10 ожидается 16 октября.

6 октября 2017 Г.

10:11

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