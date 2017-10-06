Huawei Mate 10 получит аккумулятор емкостью 4000 мА•ч, который без проблем позволит устройству проработать целый день при активном использовании. Не стоит забывать, что смартфон будет оснащен энергоэффективной однокристальной системой Kirin 970, которая производится по нормам 10 нм.

Компания Huawei опубликовала на своей страничке в социальной сети Twitter рекламный ролик нового смартфона Huawei Mate 10, который будет оснащен самым емким аккумуляторов среди современных флагманов.

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