Гарнитура виртуальной реальности Google Daydream View получила новые линзы и подорожала

Как и ожидалось, компания Google представила новое поколение гарнитуры виртуальной реальности Daydream View. По слухам, устройство должно было подорожать на $20 и… так и случилось: новинка оценена в $100.

Что же изменилось? В отделке используется новая ткань, а самое главное – новые линзы, обеспечивающие более четкую картинку. Вместе с тем стал больше и угол обзора, к ремню можно крепить контроллер, а верхний ремень сделан съемным.

Габариты новинки – 167,8 х 117,1 х 100,2 мм, масса – 261 грамм. Гарнитура совместима со следующими смартфонами: Google Pixel 2, Google Pixel, Samsung Galaxy S8, S8+ и Note 8, Moto Z и Z2, Asus Zenfone AR, LG V30, ZTE Axon 7, Huawei Mate 9 Pro и Mate 9 Porsche Design.

Новая Daydream View будет продаваться в США, Канаде, Великобритании, Германии, Австралии, Индии, Италии, Франции, Испании, Японии и Южной Корее. В некоторых странах при заказе изделия пользователю обещано несколько игр бесплатно (при их суммарной стоимости выше $40).

Источник: Google