Показать все

Гарнитура виртуальной реальности Google Daydream View получила новые линзы и подорожала

Ctrl

Теги: Google

1174

Как и ожидалось, компания Google представила новое поколение гарнитуры виртуальной реальности Daydream View. По слухам, устройство должно было подорожать на $20 и… так и случилось: новинка оценена в $100.

Что же изменилось? В отделке используется новая ткань, а самое главное – новые линзы, обеспечивающие более четкую картинку. Вместе с тем стал больше и угол обзора, к ремню можно крепить контроллер, а верхний ремень сделан съемным.





Габариты новинки – 167,8 х 117,1 х 100,2 мм, масса – 261 грамм. Гарнитура совместима со следующими смартфонами: Google Pixel 2, Google Pixel, Samsung Galaxy S8, S8+ и Note 8, Moto Z и Z2, Asus Zenfone AR, LG V30, ZTE Axon 7, Huawei Mate 9 Pro и Mate 9 Porsche Design.

Новая Daydream View будет продаваться в США, Канаде, Великобритании, Германии, Австралии, Индии, Италии, Франции, Испании, Японии и Южной Корее. В некоторых странах при заказе изделия пользователю обещано несколько игр бесплатно (при их суммарной стоимости выше $40).

Источник: Google

6 октября 2017 Г.

08:59

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Гарнитура виртуальной реальности Google Daydream View получила новые линзы и подорожала: Google Daydream View теперь стоит $100

HP перевела свой ультратонкий ноутбук Spectre на процессоры Intel Core восьмого поколения: HP Spectre теперь оснащается CPU Intel Kabe Lake Refresh2

Процессор Intel Core i7-8700K разогнали до 7,4 ГГц: Intel Core i7-8700K можно разогнать свыше 7 ГГц с использованием жидкого азота2

Робот-смартфон Sharp RoBoHoN стал дешевле, но он по-прежнему слишком дорог: Sharp RoBoHoN лишили модема сотовой связи и оценили в 1230 долларов6

Круг против треугольника. У Nvidia тоже почти готова новая штаб-квартира: Nvidia решила обойтись одним зданием для своей новой штаб-квартиры13

Анонсирована плата Asus Hyper M.2 x16 Card для создания массивов RAID с использованием SSD формата M.2: Цена Asus Hyper M.2 x16 Card пока неизвестна10

Sonos называет One лучшей умной акустической системой для любителей музыки: Sonos One оценивается в 200 долларов16

Представлена программа сертификации Made For Google. Первые устройства уже доступны: Программа Made For Google запущена

Google предлагает переходник с USB-C на аудиоразъём за 20 долларов: Google начинает всё больше походить на Apple47

997
1318

iXBT TV

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

  • Обзор парогенератора MIE Stiro Pro для глажки, отпаривания и уборки дома

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

  • Обзор дегидратора Gochu D-310 с возможностью одновременной сушки разных продуктов

  • Обзор цветного МФУ Xerox VersaLink C7030 формата A3

  • Обзор аккумуляторного секатора Stihl HSA 25 со сменными ножами

  • Начало новой эры? Чем iPhone X отличается от iPhone 8

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1212

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017