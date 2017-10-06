Оказалось, что в основе умной камеры Google Clip лежит процессор Movidius Myriad 2

На прошедшем мероприятии компания Google показала достаточно необычную камеру Clip. Напомним, суть устройства в том, что оно оснащено системой искусственного интеллекта и может само определять, когда и кого снимать.

Камера вышла настолько специфической, что некоторые тематические ресурсы откровенно не поняли её назначения, а большинство сходилось на том, что продукт носит экспериментальный характер.

По каким-то причинам сама Google не уточняла никаких деталей касательно той самой системы ИИ внутри камеры. Вместо неё это сделала Intel. Оказалось, что Clip основана на процессоре Movidius Myriad 2. Именно это решение ответственно за обработку данных, которые получает камера, и именно Myriad 2 является основой системы искусственного интеллекта, о которой говорила Google.

Благодаря такому решению Clip не нужно подключение к Сети именно для работы ИИ, так как все процессы происходят внутри устройства. Это в свою очередь уменьшает задержки и делает камеру более универсальной.

Отметим, что на этом же процессоре основан ускоритель ИИ Movidius Neural Compute Stick, выполненный в форме флэшки.