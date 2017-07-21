Intel выпускает Movidius Neural Compute Stick — ускоритель ИИ в формате флэшки

В создании приложений, работающих по принципам искусственного интеллекта, можно выделить два фундаментальных этапа: обучение алгоритма на большом наборе данных и использование алгоритма в приложении для интерпретации реальных данных. Выполнение второго этапа в конечном устройстве, а не в облаке обеспечивает выигрыш с точки зрения задержек, затрат энергии и безопасности данных.

Основой Movidius Neural Compute Stick служит процессор Myriad 2 , хорошо подходящий для указанных задач.

Новинка адресована широкому кругу разработчиков, исследователей и производителей. Она позволяет снизить порог вхождения применительно к разработке, настройке и развертыванию приложений ИИ.

Компания Intel представила изделие под названием Movidius Neural Compute Stick. По словам производителя, это первое миниатюрное устройство с подключением по USB, реализующее технологию глубокого обучения нейронных сетей и снабженное соответствующим ускорителем.

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