Intel выпускает Movidius Neural Compute Stick — ускоритель ИИ в формате флэшки

Компания Intel представила изделие под названием Movidius Neural Compute Stick. По словам производителя, это первое миниатюрное устройство с подключением по USB, реализующее технологию глубокого обучения нейронных сетей и снабженное соответствующим ускорителем.
Новинка адресована широкому кругу разработчиков, исследователей и производителей. Она позволяет снизить порог вхождения применительно к разработке, настройке и развертыванию приложений ИИ.
Основой Movidius Neural Compute Stick служит процессор Myriad 2, хорошо подходящий для указанных задач.
В создании приложений, работающих по принципам искусственного интеллекта, можно выделить два фундаментальных этапа: обучение алгоритма на большом наборе данных и использование алгоритма в приложении для интерпретации реальных данных. Выполнение второго этапа в конечном устройстве, а не в облаке обеспечивает выигрыш с точки зрения задержек, затрат энергии и безопасности данных.
Цена Movidius Neural Compute Stick — $79.