Представлена программа сертификации Made For Google. Первые устройства уже доступны

На мероприятии Google назвала 25 партнёров, которые уже выразили желание участвовать в данной программе. Среди них Incipio, Anker, Belkin, Moshi, Speck, Griffin, Bellroy и многие другие. Собственно, некоторые уже успели анонсировать свои продукты с сертификатом Made For Google.

Вопреки слухам, данная программа нацелена не только на зарядные устройства. Она касается всех возможных аксессуаров, начиная с кабелей и заканчивая чехлами и наушниками.

Как и ожидалось, на вчерашнем мероприятии компания Google анонсировала программу Made For Google для сторонних производителей различных аксессуаров. Программа аналогична Apple MFi по своей сути и даёт пользователям понять, что тот или иной продукт действительно соответствует всем стандартам качества Google.

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