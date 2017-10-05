Сообщения о взрывающихся iPhone 8 Plus поступили из Тайваня, Японии, Гонконга, Канады и Греции

На прошлой неделе на Тайване был зафиксирован первый случай взрыва смартфона iPhone 8 Plus, затем аналогичная информация поступила из Японии. В обоих случаях владельцы использовали оригинальные зарядные устройства.

Житель канадского города Торонта Энтони Ву (Anthony Wu) купил свой смартфон в воскресенье, но был вынужден вернуть его в магазин уже через день, так как его экран тоже отделился от корпуса при зарядке.

Еще, как минимум, два случая поступили из Гонконга и Греции. Во всех инцидентах смартфоны не загорались, но происходило нарушение целостности конструкции, при которой экран выходил из своего посадочного места.

Apple уже заявила, что она в курсе данной проблемы и занимается изучением причин, которые приводят к такому результату.

Мы будет следить за тем, как разворачиваются события.