Второй пошел: Apple изучает случаи взрывов смартфонов iPhone 8 Plus

Как мы уже сообщали на прошлой неделе, на Тайване был зафиксирован первый случай взрыва смартфона iPhone 8 Plus, который в этот момент заряжался при помощи фирменного ЗУ.

Вторая аналогичная весточка поступила из Японии. Владелец iPhone 8 Plus опубликовал несколько фотографий, на которых видно, что дисплей оторвало от корпуса смартфона.

Сценарии обоих случаев кажутся похожими. Вероятно, аккумулятор начинает раздуваться из-за скопления газов, а экран быстро выходит из своего установочного места, что позволяет избежать повышения температуры внутри корпуса с последующим возгоранием.

Представитель Apple по связям с общественностью заявил, что компания уже в курсе данных инцидентов и занимается изучением причин, которые повлекли за собой взрывы смартфонов.

Стоит отметить, что единичные случаи взрывов не являются чем-то из ряда вон выходящим. Взрывались не только Samsung Galay Note7, но также очень успешные Galaxy S7, iPhone 7 и многие другие смартфоны. Если все ограничится парой инцидентов на несколько миллионов проданных смартфонов, то никто не будет раздувать из мухи слона.