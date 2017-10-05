Apple, возможно, просила Samsung посодействовать в деле против Qualcomm

Не секрет, что Apple и Samsung связывают очень тесные отношения. С одной стороны Apple обеспечивает Samsung огромным количеством заказов на различные комплектующие, с другой — судится за нарушения патентов. Однако крупным корпорациям никогда нельзя приписывать человеческие черты, как это любят делать фанаты той или иной фирмы.

Несмотря на постоянные конфликты, обе компании будут поступать так, как им выгодно, даже если это якобы противоречит предыдущим поступкам. К примеру, как сообщают источники, в рамках судебного разбирательства с Apple компания Qualcomm заявила, что Тим Кук (Tim Cook) негласно попросил Samsung оказать давление на южнокорейские антимонопольные органы, чтобы последние ускорили своё расследование относительно Qualcomm.

Стоит отметить, что этот разговор у Apple и Samsung якобы происходил до того, как купертинский гигант подал иск против Qualcomm. То есть компания попыталась привлечь «сообщников». Не исключено, что подобный разговор у Apple был и с какими-то иными компаниями.

Что же касается Samsung, для неё проигрыш Qualcomm, вероятнее всего, значительно более предпочтителен, так как в таком случае последней придётся существенно снизить размеры лицензионных отчислений, которые ей должны платить все покупатели однокристальных систем Snapdragon и прочих продуктов.